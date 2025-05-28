Трое детей пострадали при опрокидывании "Lada Largus" в Сосновском округе

В Тамбовской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Авария случилась 27 мая на 17 километре автодороге "Каспий-Селезни-Сосновка" на территории Сосновского округа.
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