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Новости Тамбова

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Трое детей пострадали при опрокидывании "Lada Largus" в Сосновском округе

Трое детей пострадали при опрокидывании "Lada Largus" в Сосновском округе

В Тамбовской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Авария случилась 27 мая на 17 километре автодороге "Каспий-Селезни-Сосновка" на территории Сосновского округа.

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