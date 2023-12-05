Сериал "Библиотекарь" вошел в шорт-лист премии "Самый ОК"

Скриншот видео Блокбастер "Библиотекарь" покоряет новые вершины признания. Грандиозная экранизация, снятая при непосредственном участии гендиректора РЕН ТВ Владимира Тюлина, претендует на победу в номинации "Сериал года".
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