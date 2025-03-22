Раскрыто число поврежденных квартир в Ростове при атаке БПЛА

Скрябин: В Ростове-на-Дону получили повреждения 16 квартир при атаке БПЛА Общее число квартир, получивших повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростове-на-Дону в ночь на 22 марта, увеличилось до 16.