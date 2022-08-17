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Британцы потребовали увеличения пособий на содержание украинских беженцев

Британцы потребовали увеличения пособий на содержание украинских беженцев

Тысячи беженцев с Украины, которых приютили жители Соединенного Королевства, рискуют остаться без крыши над головой, поскольку их содержание дорого обходится британцам в свете усугубляющегося экономического кризиса на территории государства.

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