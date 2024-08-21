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В Кемерове задержали расклейщиков афиш со скрытой рекламой наркомаркета

В Кемерове задержали расклейщиков афиш со скрытой рекламой наркомаркета

Под видом афиш концерта рок-группы расклейщики рекламировали наркомаркет.Реклама наркомаркета заполонила улицы Кемерове.

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