Калужане вновь одержали победу над "Металлургом"

МХК "Калуга" 31 октября вновь сыграл с "Металлургом" и упрочил лидерство в турнирной таблице НМХЛ. По данным Минспорта региона, вторая игра калужан с хоккеистами из Череповца прошла во Дворце спорта "Центральный".
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