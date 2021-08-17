Афганистан: Украина учит уроки

Стон отчаяния стоит по обоим берегам Днепра. В сердцах свидомых патриотов поселился ужас. Такое впечатление, что они живо представляют себе, как будут падать с шасси американского самолета, спешно вылетающего из киевского аэропорта Борисполь.
Стон отчаяния стоит по обоим берегам Днепра. В сердцах свидомых патриотов поселился ужас. Такое впечатление, что они живо представляют себе, как будут падать с шасси американского самолета, спешно вылетающего из киевского аэропорта Борисполь.
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