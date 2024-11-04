Медведев обошёл Джоковича в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который поднялся с пятой на четвёртую позицию, обойдя серба Новака Джоковича.
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