Тёмные пятна науки или кризис гуманитариев.

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр. Я давно говорил и повторю еще раз не со своих слов: ==="Каждое русское слово - это как аббревиатура из Образов. Зная образность буквиц можно понять значение слов, т.е. раскрыть Образ, который в них вложен. При этом главное не прочитать образ отдельного слова, а научиться соединять образы: почему это говориться так, а это иначе, и какой смысл в это глаголение вложен. Глубинные образы Буквицы раскрываются по мере развития человека, то есть меняется наше восприятие, и соответственно начинаем видеть образы по-новому, на что раньше не обращали внимания. Век живи - век учись."=== Это отсюда: https://derzhavarus.ru/bukvica.html Но, автору следует знать, что "Вначале было СЛОВО"- это переведенное на русский слово "ЛОГОС", а ЛОГОС- это не вибрация воздуха, а вибрация МАТЕРИИ, которая не доступна физическим манипуляциям нашего научного сообщества, а доступна только: как пояснил автор:"При этом, к сожалению, фундаментальные гуманитарные исследования, несмотря на их чрезвычайную важность, так и не получили никакого развитого прикладного распространения, проникающего в нашу повседневную жизнь,..."- одна из граней которой является фальсификация таблицы элементов Менделеева с удалением из неё самого важного элемента- Ньютоний(Эфир). Именно вот этот элемент и недоступен к исследованию наукой, которая поставила в свой приоритет ОПЫТ. И вот вам пожалуйста: квантовая запутанность- ОПЫТ не позволяет одновременно померить два состояния того, что наука называет частицей, а на самом деле это синергия ВОЛН именно того ЭФИРА, который выкинули деятели от материального человечества. И вот здесь автор прав, когда пишет: ===" Возможно, но мне кажется – это только следствие чего-то гораздо более глубинного. Были же времена, когда изобретения рождались, но люди даже не знали такого слова, как «финансирование»."=== Просто потому, что именно развитие(целенаправленное) мозговой деятельности ЛИЧНОСТИ и должно быть приоритетом у Государства, а индустриализация должна быть сзади, как телега у лошади. А что значит развитие мозговой деятельности ЛИЧНОСТИ? А это как раз и есть то, что я предлагал всегда:" ДЕТИ- наше БУДУЩЕЕ." Вот вам всем пример СВЯЗИ информационной, когда от СЛОВА Азбука мы перешли к делу о воспитании нового поколения. Всего доброго.