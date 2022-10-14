NYT: США объявляют войну Китаю, а Украина им «до лампочки»

В Одессе снимают плакаты с фотографиями Илона Маска, который призвал украинцев к миру. Стоит отметить, что именно Маск подарил Украине десятки тысяч станций Starlink, которые обеспечили успешное контрнаступление ВСУ, передает Свободная Пресса.
В Одессе снимают плакаты с фотографиями Илона Маска, который призвал украинцев к миру. Стоит отметить, что именно Маск подарил Украине десятки тысяч станций Starlink, которые обеспечили успешное контрнаступление ВСУ, передает Свободная Пресса.
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