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NYT: США объявляют войну Китаю, а Украина им «до лампочки»

NYT: США объявляют войну Китаю, а Украина им «до лампочки»

В Одессе снимают плакаты с фотографиями Илона Маска, который призвал украинцев к миру. Стоит отметить, что именно Маск подарил Украине десятки тысяч станций Starlink, которые обеспечили успешное контрнаступление ВСУ, передает Свободная Пресса.

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