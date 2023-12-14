Водонаева призналась, что страстно целовалась с бывшим бойфрендом Бузовой

Алена Водонаева поделилась подробностями о своем интимном моменте с блогером Давидом Манукяном. Давид Манукян стал известен благодаря роману с Ольгой Бузовой, его карьера как блогера стремительно пошла вверх – он пишет свои песни, принимает участие в телепроектах и общается со множеством знаменитостей.