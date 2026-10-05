Google готовит отключение Android Auto на миллионах старых смартфонов

За прошедшие годы Android Auto уже отказался от поддержки нескольких старых версий Android Пользователи смартфонов на Android 10 начали получать предупреждения о скором прекращении поддержки «Android Auto».
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