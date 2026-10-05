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Google готовит отключение Android Auto на миллионах старых смартфонов

Google готовит отключение Android Auto на миллионах старых смартфонов

За прошедшие годы Android Auto уже отказался от поддержки нескольких старых версий Android Пользователи смартфонов на Android 10 начали получать предупреждения о скором прекращении поддержки «Android Auto».

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