В США назвали новый легкий танк M10 неподходящим для боя

Американский легкий танк M10 Booker, который предназначен для повышения огневой мощи и маневренности механизированных бригад армии США, не подойдет для современных боевых действий, пишет The National Interest.
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