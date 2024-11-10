Лапочкин об отмене гола «Краснодара»: «Это фол. Уже прошли те времена, когда главным было коснуться мяча»

На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.