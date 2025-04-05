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Царьград

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Чернышенко открыл филиал ЮФУ в Гаване в год 65-летия связей России и Кубы

Чернышенко открыл филиал ЮФУ в Гаване в год 65-летия связей России и Кубы

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации, открыл представительство Южного федерального университета в Гаване.

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