В МОНИКИ восстановили глотание без разрезов на шее

В МОНИКИ эндоскопическим доступом через ротовую полость удалили образование в зоне перехода глотки в пищевод, из-за которого пациент не мог нормально глотать и сильно похудел.
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