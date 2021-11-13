Мировое обозрение

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Украинский посол в Германии возмущен, что германские политики относятся к Украине, как к свалке для мигрантов

Украинский посол в Германии возмущен, что германские политики относятся к Украине, как к свалке для мигрантов

После того, как в Германии предложили разместить на Украине беженцев с Ближнего Востока, застрявших на белорусско-польской границе, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил на радиостанции Deutschlandfunk с критикой германского правительства.

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