Враг запустил на Москву 512 БПЛА. С 08:30 17 октября до 08:30 18 октября в сторону Московского региона летело 512 БПЛА, сообщил Собянин.
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