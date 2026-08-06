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Спорт Уик-Энд

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«Зенит», Луис Энрике и «Фламенго»: трансфер, сумма, условия и проблемы - дело идёт на лад

«Зенит», Луис Энрике и «Фламенго»: трансфер, сумма, условия и проблемы - дело идёт на лад

«Фламенго» сталкивается со значительной проблемой при подписании Луиса Энрике. Как сообщает ESPN, «Зенит» готов вести переговоры о 25-летнем нападающем, но хочет получить трансферную плату авансом, в отличие от плана «Фламенго».

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