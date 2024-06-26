25,06,24 Купянск - Синьковка Активные боевые действия на Купянском направлении. Атака на опорный пункт ВСУ восточнее Синьковки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
25,06,24 Купянск - Синьковка Активные боевые действия на Купянском направлении. Атака на опорный пункт ВСУ восточнее Синьковки.
Свежие комментарии