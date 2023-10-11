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  • Serg
    Всегда убивает апломб и ура патриотизм некоторых аффтороф. Ну кто, например, сообщил этому про "армады" СУ -57-х? Из ...Русские только ра...
  • Зоя
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Сливать нельзя воевать

Сливать нельзя воевать

Что-то происходит важное, пронизывая силовыми линиями все континенты и регионы.  Впрочем, то, что далеко, пусть пока подождёт, посмотрим, что у соседей.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ну шо? Пауки в банке - знакомый &quot;процесс&quot;!
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19 час.
Алина Белова
Не поняла  последнее предложение текста  Нам отстраивать окраину?  Извините.  Ошибочка.  Будем отстраивать только  свои области , вернувшиеся  домой, всё  остальное  нас  не  касается.
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12 час.

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