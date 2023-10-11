Что-то происходит важное, пронизывая силовыми линиями все континенты и регионы. Впрочем, то, что далеко, пусть пока подождёт, посмотрим, что у соседей.
Сливать нельзя воевать
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ну шо? Пауки в банке - знакомый "процесс"!
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19 час.
Алина Белова
Не поняла последнее предложение текста Нам отстраивать окраину? Извините. Ошибочка. Будем отстраивать только свои области , вернувшиеся домой, всё остальное нас не касается.
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12 час.
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