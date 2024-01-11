Редкий леопард из Приморья стал звездой престижного фотоконкурса

Снимок хищника заслужил особое упоминание в конкурсе «Nature Photographer of the Year». В кадре один из 125 редчайших пятнистых хищников планеты эффектно ступает по заснеженному лесу нацпарка «Земля леопарда».
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