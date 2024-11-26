Coinbase может знать личность Сатоши Накамото

Исследователи выдвинули новую гипотезу о таинственном создателе Биткоина, Сатоши Накамото. Согласно теории, предложенной исследовательской фирмой BTCparser, Накамото, возможно, не исчез, а продолжает активно управлять своими цифровыми активами.
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