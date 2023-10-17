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Нижегородская правда

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Экологи развеяли мифы о вреде факелов на нефтехимическом производстве

Экологи развеяли мифы о вреде факелов на нефтехимическом производстве

Экологи и представители предприятия «Сибур-Нефтехим» на круглом столе рассказали о том, как живет сегодня одно из главных нефтехимических предприятий региона, и что делает оно для безопасности окружающей среды.

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