Экологи развеяли мифы о вреде факелов на нефтехимическом производстве

Экологи и представители предприятия «Сибур-Нефтехим» на круглом столе рассказали о том, как живет сегодня одно из главных нефтехимических предприятий региона, и что делает оно для безопасности окружающей среды.
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