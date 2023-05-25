«Ливерпуль» не вышел в Лигу чемпионов впервые в полноценный сезон Клоппа

Мерсисайдский клуб потерял шансы догнать «Манчестер Юнайтед» в таблице и пробиться в топ-4 АПЛ. «МЮ» сегодня разгромил «Челси» (4:1) и, набрав 72 очка в 37 турах, стал недосягаем для команды Юргена Клоппа (66 очков).
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