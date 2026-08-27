Как создать выразительный цветник у входа: практические схемы и подбор растений

Первое впечатление о доме складывается ещё до того, как гость переступает порог. Именно поэтому зона у калитки или крыльца заслуживает особого внимания: грамотно собранная композиция способна задать тон всему участку, подчеркнуть стиль и продемонстрировать отношение хозяев к деталям.
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