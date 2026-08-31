После Рэтклиффа и угроз МИД Британии станция Судного дня заговорила рекордно часто

27 августа жужжалка выдала 25 кодовых слов, накануне в Москве был Рэтклифф, в тот же день МИД расширил список британских целей.
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