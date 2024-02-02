США поразили свыше 85 целей в ходе ударов по Сирии и Ираку

Global Look Press/Vladimir Baranov/Globallook Press Вооруженные силы США поразили более 85 целей в результате ударов по Сирии и Ираку в ответ на атаку американской базы в Иордании, сообщает Центральное командование ВС США в соцсети X.
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