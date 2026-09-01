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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент Аргентины: «У страны есть все необходимое, чтобы вновь принимать и Гран-при «Ф-1», и этап WRC»

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна будет работать над возвращением права на проведение Гран-при «Формулы-1».

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