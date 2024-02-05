Неудачная премия: рэп-исполнителя Killer Mike арестовали на церемонии Grammy

Американского рэп-исполнителя Майкла Рендера, больше известного под псевдонимом Killer Mike, задержали правоохранительные органы после 66-й церемонии вручения премии Grammy, на которой музыкант завоевал три награды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии