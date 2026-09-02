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Главу детского хосписа "Дом с маяком" обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Главу детского хосписа "Дом с маяком" обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Станислав Красильников/ТАСС Главе благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидии Мониаве предъявили обвинение по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

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