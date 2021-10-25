TeleTrade

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Китайские застройщики встретятся во вторник с NDRC – Cailianshe

Китайские фирмы, занимающиеся недвижимостью, в том числе с долгами в долларах, соберутся во вторник в Пекине на встрече с Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC), государственным планировКитайские фирмы, занимающиеся недвижимостью, в том числе с долгами в долларах, соберутся во вторник в Пекине на встрече с Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC), государственным планировщиком страны, сообщает местное СМИ Cailianshe со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх