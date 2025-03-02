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Украинская пропаганда: Обойдёмся и без помощи США

Украинская пропаганда: Обойдёмся и без помощи США

Политнавигатор Даже если США прекратят военную помощь, Украина будет в состоянии продолжать войну против России при поддержке стран Европы.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Бог дал им землю,но напрочь лишил мозгов!
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1 д.
Ч
Чужестранка
До чего незрелые мысли в старом теле! Как легко сидя в удобном мягком кресле в тёплом кабинете завоёвывать страны! А ты, к...л горный, побегай с автоматом по растопленному и развороченному чернозёму без патронов, помёрзни в окопах, а потом попади под снаряды и умри героем неизвестно за что! Тебе решать за кого: за Зеленского, Стармера или США!
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1 д.
Eduard
Так нравится мусль о смерти?Европа тр у себя не воюет,не такие дураки как на Украине!
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17 час.
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