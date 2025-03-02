Украинская пропаганда: Обойдёмся и без помощи США

Ч

Чужестранка

До чего незрелые мысли в старом теле! Как легко сидя в удобном мягком кресле в тёплом кабинете завоёвывать страны! А ты, к...л горный, побегай с автоматом по растопленному и развороченному чернозёму без патронов, помёрзни в окопах, а потом попади под снаряды и умри героем неизвестно за что! Тебе решать за кого: за Зеленского, Стармера или США!