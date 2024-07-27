Татьяна Брухунова в полной тайне крестила свою дочь

Светская львица Татьяна Брухунова поделилась фото с таинства. В марте молодая жена известного комика Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, открыла всем радостную новость о пополнении в их семье — у них родилась дочь, ставшая сестрой для старшего сына.