Названа причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

Признанный иноагентом российский комик Руслан Белый был внесен в соответствующий реестр из-за получения финансирования из стран ЕС и СНГ, как указано в материалах административного дела, пишет РИА Новости .
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