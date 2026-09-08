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Zero Hedge

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We're Living In A Tragicomic Parody

We're Living In A Tragicomic Parody

We're Living In A Tragicomic Parody Authored by Charles Hugh Smith via OfTwoMinds blog, We're blessed/cursed to be living in a very peculiar era in which parodies are taken with the utmost seriousness, an absurdist state of affairs captured by the classic line from the 1959 film North by Northwest: "So horribly sad.

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