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Теннисист Медведев обыграл Рублева на групповом этапе Итогового чемпионата ATP

Теннисист Медведев обыграл Рублева на групповом этапе Итогового чемпионата ATP

В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2023. Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».

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