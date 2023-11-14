Теннисист Медведев обыграл Рублева на групповом этапе Итогового чемпионата ATP

В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2023. Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».
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