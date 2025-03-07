Медсестра Макфадден назвала два пугающих симптома, которые появляются у людей перед смертью

Медсестра из хосписа в Лос-Анджелесе Джули Макфадден не раз на работе видела, как пациенты умирают. Более 15 лет женщина помогает неизлечимо больным людям и находится рядом с ними в последние месяцы их жизни.
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