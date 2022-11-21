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Старт ЧМ-2022, унылая ничья России с Узбекистаном, конец сезона «Ф-1» и завершение карьеры Феттеля, Джокович выиграл итоговый турнир и другие новости утра

1. Чемпионат мира в Катаре наконец-то начался! В матче открытия хозяева проиграли Эквадору – 0:2, дубль у Эннера Валенсии.

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