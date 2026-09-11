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ИА Регнум

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В Польше евродепутат Браун своими руками уничтожил памятник пособникам УПА

В Польше евродепутат Браун своими руками уничтожил памятник пособникам УПА

Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун своими руками уничтожил памятник пособникам Украинской повстанческой армии (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), расположенный на границе с Украиной.

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