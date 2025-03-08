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Квартира, дом, дача

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Эти 9 решений кажутся хорошей идеей… Пока вы не начнёте ими пользоваться

Эти 9 решений кажутся хорошей идеей… Пока вы не начнёте ими пользоваться

Вот наверняка такое было: смотрите на свою ванную комнату и задумываетесь — "А ведь здесь можно было бы сделать гораздо лучше…"? Причем стоимость ремонта здесь не имеет значения, ведь даже за модными дизайнерскими идеями скрывается целый набор мелких, но раздражающих недочётов, которые только и делают, что портят наше настроение.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Про пластиковые панели - бред полнейший. У меня 15 лет пластиковые панели в ванной в Петербурге и 10 лет кафельная плитка в ванной в Ганновере, (пластиковые панели, как новые до сих пор, а кафельная плитка проростает в местах стыков плесенью). Ставьте панели - это безопасно, легко в установке и легко и дешево  заменить при желании.
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