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ФедералПресс

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L’One сравнил Владивосток с Сан-Франциско после турне на поезде

L’One сравнил Владивосток с Сан-Франциско после турне на поезде

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ФедералПресс. Популярный исполнитель L’One, чье настоящее имя Леван Горозия, вместе со своей командой совершил путешествие на поезде из Москвы во Владивосток.

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