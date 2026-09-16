L’One сравнил Владивосток с Сан-Франциско после турне на поезде

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ФедералПресс. Популярный исполнитель L’One, чье настоящее имя Леван Горозия, вместе со своей командой совершил путешествие на поезде из Москвы во Владивосток.
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