Об особенностях борьбы с инфляцией

Георгий Корнев

Однако Минпромторг дал отрицательный отзыв на законопроект, заявив, что в таком случае неизбежен рост производственных затрат," - цитата. Чьих затрат? Производитель в праве выпускать товар в той упаковке какой ему удобно. Но он не знает по какой цене этот товар будут продавать ритейлеры. Ни на одной пачке крупы, масла, пакете молока не указана цена. О каком увеличении затрат у производителей на указание цены за "честный килограмм"в том случае может идти речь? На оборот увеличиваются затраты на упаковку товара. В таком случае, если верно указано в посте, напрашивается вывод, что в Минпромторге работают глупые люди, либо они народ страны за таких считают. В любом случае при таком раскладе им не место в гос. органах. Увеличение затрат ритейлеров? Тоже довод сомнительный. Торгуют они сыром. Сыр приходит в головках по 6-7 килограмм. Его м магазинах режут на куски, заворачивают в плёнку и наклеивают ценник, на котором указана дата нарезки, цена за килограмм, вес и стоимость. И никаких проблем в указании цены за килограмм в этом случае нет. В других случаях почему то возникают проблемы. В соседней Белорусии на каждом ценнике, если упаковка товара не килограмм или не литр для жидких, на ценнике кроме цены товара за упаковку указана цена за килограмм (литр). Ну не хотят ниши чиновники шевелиться в интересах народа. Интересы крупного бизнеса ближе.