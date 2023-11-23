«Хотелось в рамках российского проекта чем-то удивить зрителя»

Если уползаешь с площадки после съемок без сил, значит, что-то удалось, уверен Денис Шведов. Актер фанатично относится к своей профессии и готов ради зрелищного кадра мерзнуть, осваивать приемы рукопашного боя и десять часов не сходить со сцены.