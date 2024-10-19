Гендельман: Целью удара беспилотника в Кейсарии была резиденция Нетаньяху

Советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман в беседе с изданием ТАСС заявил, что беспилотный летательный аппарат был отправлен из Ливана в направлении дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, пострадавших нет.