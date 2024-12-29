Даша Дошик призналась, что у нее новый парень

Блогерша заявила, что теперь состоит в отношениях. Смотрим на ее фото и гадаем, кто же смог влюбить в себя красотку! фото: Соцсети20-летняя блогерша Даша Дошик, известная своими формами и скандальным поведением, на шоу Карины Кросс заявила о том, что у нее появился новый парень.