Объявлена дата релиза симулятора Train Valley World Издатель tinyBuild и разработчик Flazm ...

Объявлена дата релиза симулятора Train Valley WorldИздатель tinyBuild и разработчик Flazm анонсировали дату выпуска симулятора управления железными дорогами Train Valley World, созданной в духе Sid Meier’s Railroads и Railroad Tycoon 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)