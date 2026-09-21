Трамп пытается подмазать предстоящие выборы соляркой

В воскресенье посольства США на Ближнем Востоке предупредили американских граждан о «непредвиденной эскалации» и рекомендовали быть готовыми к возможному закрытию воздушного пространства.
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