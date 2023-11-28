В Комсомольском районе участковые уполномоченные полиции разбираются в обстоятельствах семейного конфликта

В дежурную часть отдела МВД России по Комсомольскому району поступил звонок от мужчины, который сообщил о том, что у его приятельницы произошел конфликт с сожителем в квартире по их месту жительства, и оппонет получил травмы.
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