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Вайкуле призвала начать боевые действия на территории России

Вайкуле призвала начать боевые действия на территории России

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле, которая всегда пользовалась любовью и уважением в России и смогла заработать многомиллионное состояние именно в нашей стране, после начала СВО начала проявлять невероятного уровня русофобию, переплюнув многих других беглых коллег по цеху.

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Комментарии
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FAKE Латыш
Может стоит эту моромойку выкрасть привезти на Донбасс и суди по законам военного времени, чтоб другим неповадно было тявкать???
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11 час.
КК
Кирил Кирсанов
Лучше под землю живой там она лучше поймёт что к чему
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9 час.
Л
Леонид -
Все пидоры и &quot;ляди против России
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6 час.

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