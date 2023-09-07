Вайкуле призвала начать боевые действия на территории России

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле, которая всегда пользовалась любовью и уважением в России и смогла заработать многомиллионное состояние именно в нашей стране, после начала СВО начала проявлять невероятного уровня русофобию, переплюнув многих других беглых коллег по цеху.