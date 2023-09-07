Вайкуле призвала начать боевые действия на территории России
Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле, которая всегда пользовалась любовью и уважением в России и смогла заработать многомиллионное состояние именно в нашей стране, после начала СВО начала проявлять невероятного уровня русофобию, переплюнув многих других беглых коллег по цеху.
Комментарии
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Может стоит эту моромойку выкрасть привезти на Донбасс и суди по законам военного времени, чтоб другим неповадно было тявкать???
Лучше под землю живой там она лучше поймёт что к чему
Все пидоры и "ляди против России
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